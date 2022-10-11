В Британии заявили о вероятной роли Лондона в подрыве Крымского моста

Grayzone: британская разведка MI6 в апреле составила план по уничтожению Крымского моста

Сотрудники британских спецслужб из MI6 составили план по уничтожению Крымского моста с помощью военных водолазов, морских беспилотников и крылатых ракет. О вероятной роли Лондона в диверсии сообщает портал Grayzone со ссылкой на документы, полученные анонимным источником.

«Grayzone получил презентацию от апреля 2022 года, составленную для высокопоставленных сотрудников британской разведки, в которой подробно излагается план подрыва моста через Керченский пролив при участии специально подготовленных украинских солдат», — говорится в публикации портала.

Отмечается, что план составил сотрудник разведки Британии Хью Уордом по запросу советника генсека НАТО Криса Донелли. Позднее Уордом заявил, что занимался разработкой подобного плана, но не подтвердил, был ли план доставлен и принят украинскими властями.

Взрыв на автомобильной части Крымского моста произошел ранним утром 8 октября. В результате обрушились два автомобильных пролета моста в направлении Крыма, на железнодорожных путях загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Российские власти назвали это терактом, организованным при участии украинских спецслужб.