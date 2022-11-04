Актер Джонни Депп подал апелляцию на решение суда по делу о клевете против Эмбер Херд

Американский актер и музыкант Джонни Депп подал апелляцию на решение суда по делу о клевете против бывшей супруги Эмбер Херд — он должен был выплатить актрисе два миллиона долларов. Об этом сообщает TMZ.

Депп посчитал ошибочным решение присяжных штата Вирджиния о том, что он оклеветал Херд через своего адвоката Адама Уолдмана. Ранее правозащитник заявил СМИ, что актриса солгала о ссоре, которая якобы привела к разрушению отношений с Деппом.

Актер подчеркнул в апелляции, что он не должен нести ответственность за сказанное своим адвокатом. По словам Деппа, актриса также не смогла доказать, что Депп сделал заявление со злым умыслом, что противоречит иску о клевете.

Ранее в октябре Эмбер Херд вновь подала апелляцию на решение суда по делу о клевете против Джонни Деппа, согласно которому она должна была выплатить ему 10 миллионов долларов. В апелляции было представлено 16 оснований, в которые входили «отсутствие четких и убедительных доказательств».