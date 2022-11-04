Россиян предупредили о последствиях ежедневного употребления пива

Кардиолог Жук назвал последствием ежедневного употребления пива внезапную смерть

Ежедневное потребление пива может привести к серьезным последствиям для сердечно-сосудистой системы. Об этом в интервью РИА Новости россиян предупредил кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Вадим Жук, который назвал одним из таких последствий внезапную смерть.

«В ситуации регулярного, даже в малых дозах, поступления алкоголя в организм страдает сердце. У любителей пива врачи диагностируют кардиомиопатии, что может привести к сердечной недостаточности. Также не редкость — аритмии. Дело может закончиться внезапной смертью», — констатировал Жук.

Он добавил, что злоупотребление пивом гипертонию и наносит вред эндокринной системе. По этой причине могут возникать висцеральное ожирение, нарушения углеводного обмена и даже сахарный диабет второго типа.

Тем временем в трех регионах России резко выросли продажи алкоголя. Ингушетия, Хакасия и Дагестан стали лидерами по реализации спиртных напитков среди всех субъектов федерации.