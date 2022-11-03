В трех регионах России резко выросли продажи алкоголя

В Ингушетии, Хакасии и Дагестане зафиксировали большой рост продаж спиртного

Ингушетия, Хакасия и Дагестан стали лидерами по реализации спиртных напитков среди российских регионов — продажи алкоголя в этих субъектах резко выросли с начала года. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), пишет News.ru.

Так, с января по сентябрь 2022 года в Ингушетии продали на 33,6 процента больше алкоголя, чем за аналогичный период прошлого года. В Дагестане зафиксировали 13-процентный рост продаж алкоголя, а в Хакасии этот показатель составил 11,9 процента.

Четвертое место досталось Кабардино-Балкарской Республике — там алкоголь покупали на 10,1 процента чаще, чем год назад. Замыкает пятерку Республика Алтай, где покупка спиртного показала рост в 9,5 процента.

Далее по убыванию в процентах роста продаж расположились Оренбургская область (9 процентов), Северная Осетия (8,4 процента), Карачаево-Черкесия (8,3 процента) и Адыгея (7,2 процента).

Среди регионов Центрального федерального округа (ЦФО) чаще всего стали покупать алкоголь в Белгородской (7,1 процента) и Курской (6,5 процента) областях, подверженных обстрелам со стороны украинских войск. Вместе с этим, в Брянской области, которая также подверглась атакам, потребление спиртного нарастили на 3,8 процента.

В Москве и Подмосковье рост продаж алкоголя составил 4,4 и 4,6 процента соответственно. В Петербурге алкоголь покупали на 5,4 процента чаще, чем в прошлом году, а в Ленинградской области — на 5,8 процента. В Тамбовской области продали на 4,8 процента больше спиртного, а в Тульской области этот показатель составил 3,9 процента.

«Рост в ЦФО и в целом в России объясняется двумя факторами. Первый — средний класс, который раньше огромные объемы алкоголя выпивал на отдыхе в формате all-inclusive, после пандемии вновь заперт в России и теперь больше пьет здесь. Второй фактор — начало специальной военной операции и последовавшие за этим психологический и социально-экономический кризисы», — предположил директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. В кавказских республиках, по его мнению, рост продаж может быть обусловлен покупками туристов.

Реализация спиртных напитков по всей стране возросла на 3,5 процента, при этом в исследовании не учитывались продажи пивных напитков и пива. Чаще всего россияне выбирали ликерные вина — их покупка увеличилась на 131 процент. При этом сладкие настойки крепостью до 25 процентов стали продавать на 30,5 процента реже.

Ранее сообщалось, что российские власти намерены поднять минимальную цену на алкоголь крепостью более 28 процентов. С января 2023 года они могут вырасти на 7,7-7,8 процента.