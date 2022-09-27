Власти России захотели повысить минимальные цены на крепкий алкоголь

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку, бренди и коньяк на 7,7-7,8%

В России могут повысить минимальные цены на алкоголь крепостью более 28 процентов — с соответствующим предложением выступило Министерство финансов страны. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Власти страны захотели поднять цены на 7,7-7,8 процента с 1 января 2023 года. Минимальная розничная стоимость водки вырастет на 7,7 процента, с 261 до 281 рубля за 0,5 литра. Так же вырастут цены на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов — стоимость повысят с 348 до 375 рублей. Цены на коньяк поднимутся на 7,8 процента, с 480 до 517 рублей.

С 2023 года у производителей минимальная отпускная цена на водку объемом 0,5 литра будет составлять 229 рублей, в то время как сейчас — 214 рублей, оптовая — на уровне 238 рублей против 222 рублей. Минимальную отпускную стоимость бренди аналогичного объема предлагают повысить с 270 до 289 рублей, оптовую — с 284 до 304 рублей. Отпускная цена на коньяк поднимется с 371 до 397 рублей, а оптовая — с 391 до 419 рублей.

С января по август текущего года продажи алкоголя в России в натуральном выражении существенно увеличились — без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи они достигли 140 миллионов декалитров. Это на 8,4 процента больше, чем за аналогичный период годом ранее. Потребление водки за первые восемь месяцев 2022 года выросло на 7,1 процента, до 49,4 миллиона декалитров, коньяка — на 3,9 процента, до 7,76 миллиона декалитров.