В США оценили внутренние угрозы для власти Ким Чен Ына

Reuters: США не видят угрожающих власти лидера КНДР Ким Чен Ына внутренних проблем

США не видят внутренних проблем, которые могут угрожать власти лидера КНДР Ким Чен Ына. Такую оценку высказал высокопоставленный представитель американской администрации, сообщает Reuters.

«Мы не видим никаких признаков, что существуют какие-то особые проблемы, которые могли бы подорвать позицию Ким Чен Ына», — заявил чиновник, отвечая на вопрос о внутренней стабильности правительства Северной Кореи.

При этом собеседник агентства отметил, что не уверен, что Вашингтон «обязательно должен видеть» подобные внутренние проблемы. Он добавил, что Вашингтон готов напрямую взаимодействовать с Пхеньяном и обсуждать гуманитарную помощь.

Ранее МИД Северной Кореи на фоне очередных военных учений Южной Кореи и США обвинил Вашингтон в подготовке к ядерной войне. Позже северокорейское внешнеполитическое ведомство заявило о том, что факты указывают на начало финальной фазы сценария ядерной войны КНДР и США.