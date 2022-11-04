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15:34, 4 ноября 2022Из жизни

В Британии выздоровел пациент с самым продолжительным случаем коронавируса

В Британии выздоровел мужчина с самым продолжительным случаем коронавируса в 411 дней

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Великобритании выздоровел пациент, у которого был зафиксирован самый продолжительный случай заболевания коронавирусом — 411 дней болезни. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Мужчина в возрасте 59 лет сдал положительный тест на COVID-19 в декабре 2020 года. Несмотря на исчезновение симптомов, тесты оставались положительными до января 2022 года. По словам врачей, у британца был ранний штамм вируса.

Оказалось, что у мужчины была ослаблена иммунная система после трансплантации почки. Определив штамм, врачи смогли вылечить пациента с помощью известного американского препарата «Регенерон», который также помог в борьбе с болезнью бывшему президенту США Дональду Трампу.

В апреле 2022 года стало известно, что самый продолжительный случай болезни COVID-19 был зафиксирован в Великобритании — пациент непрерывно болел 18 месяцев. По данным специалистов, пациент в итоге умер, он страдал от серьезного иммунодефицита.

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Нина Ташевская
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