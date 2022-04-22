Стало известно о болевшем коронавирусом 18 месяцев пациенте

Ученые сообщили о самом продолжительном случае болезни COVID-19 в течение 18 месяцев

Самый продолжительный случай болезни COVID-19 был зафиксирован в Великобритании — пациент непрерывно болел 18 месяцев. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на ученых.

По данным специалистов, пациент в итоге умер, он страдал от серьезного иммунодефицита. Врачи при этом не раскрывают, в каком состоянии находился погибший, кроме того, не уточняется его возраст и нет сведений о вакцинации.

Ученым однако удалось изучить девять случаев болезни пациентов с ослабленной иммунной системой из-за ВИЧ, трансплантации органов и онкологии. Исследователи из Королевского колледжа Лондона и Фонда Гая и Сент-Томаса Национальной службы здравоохранения Англии сообщили, что четыре пациента в итоге умерли. Двоим понадобилась терапия антителами и противовирусными препаратами, еще двоим удалось излечиться самостоятельно.

Специалисты отмечают, что людям с иммунодефицитом необходимо обязательно вакцинироваться, так как они наиболее уязвимы перед болезнью — вирус в их организме находится дольше, и у него больше возможностей мутировать. По мнению экспертов, с этим может быть связано распространение штамма омикрон. Эту теорию подтверждает исследование британских специалистов — в организме одного из пациентов они обнаружили 10 мутаций коронавируса.

Исследователи представили свою работу Европейскому конгрессу клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в Португалии.