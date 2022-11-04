Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:07, 4 ноября 2022Интернет и СМИ

Названы самые безопасные и защищенные мессенджеры

Специалист по кибербезопасности Слободчиков: Viber является самым безопасным мессенджером

Фото: Robin Worrall / Unsplash

Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков назвал самые безопасные и защищенные мессенджеры в беседе с агентством «Прайм».

«Если рассматривать наиболее популярные в России мессенджеры, то по соотношению безопасности и удобства Viber и Telegram достигают достойного уровня», — подчеркнул специалист по кибербезопасности.

Эксперт отметил, что в Viber была реализована система сквозного шифрования, где добавление контакта не сопровождается выгрузкой данных на серверы. Он также добавил, что в Telegram внедрен уникальный протокол MTProto, тогда как аналогичный метод сквозного шифрования добавлен лишь в секретные чаты.

При этом WhatsApp и Telegram в отличие от Viber имеют доступ к данным контактов и их на своих отдельных серверах, сказал специалист. По словам Слободчикова, Viber способен собирать значительно больше метаданных, чем другие мессенджеры.

Ранее Слободчиков заявил, что WhatsApp является самым опасным мессенджером. По его словам, это связано с тем, что в WhatsApp чаще всего выявляют критические уязвимости. Он подчеркнул, что выявленные недавно уязвимости позволяли запустить произвольный код на устройстве и получить к нему полноформатный доступ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Британии раскрыли вынуждающее Запад договариваться с Россией условие
Россиянам рассказали о подготовке машины к поездке в холодное время года
Трамп заявил о высокой вероятности своего участия в выборах 2024 года
В России увеличат основной калибр армейских автоматов
Россияне бросились скупать туры по России на Новый год
В Венгрии заявили о раздувшей из Украины глобальную проблему Европе
В США оценили внутренние угрозы для власти Ким Чен Ына
Израиль обстрелял сектор Газа
Антонов прокомментировал взрыв на «Северных потоках»
Украинских беженцев уличили в провоцировании конфликта в Европе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.