Названы самые безопасные и защищенные мессенджеры

Специалист по кибербезопасности Слободчиков: Viber является самым безопасным мессенджером

Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков назвал самые безопасные и защищенные мессенджеры в беседе с агентством «Прайм».

«Если рассматривать наиболее популярные в России мессенджеры, то по соотношению безопасности и удобства Viber и Telegram достигают достойного уровня», — подчеркнул специалист по кибербезопасности.

Эксперт отметил, что в Viber была реализована система сквозного шифрования, где добавление контакта не сопровождается выгрузкой данных на серверы. Он также добавил, что в Telegram внедрен уникальный протокол MTProto, тогда как аналогичный метод сквозного шифрования добавлен лишь в секретные чаты.

При этом WhatsApp и Telegram в отличие от Viber имеют доступ к данным контактов и их на своих отдельных серверах, сказал специалист. По словам Слободчикова, Viber способен собирать значительно больше метаданных, чем другие мессенджеры.

Ранее Слободчиков заявил, что WhatsApp является самым опасным мессенджером. По его словам, это связано с тем, что в WhatsApp чаще всего выявляют критические уязвимости. Он подчеркнул, что выявленные недавно уязвимости позволяли запустить произвольный код на устройстве и получить к нему полноформатный доступ.

