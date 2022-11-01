Назван самый опасный мессенджер

Специалист по кибербезопасности Слободчиков: WhatsApp является самым опасным мессенджером

Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков в беседе с агентством «Прайм» заявил, что WhatsApp является самым опасным мессенджером.

По его словам, это связано с тем, что в WhatsApp чаще всего выявляют критические уязвимости. Он подчеркнул, что выявленные недавно уязвимости позволяли запустить произвольный код на устройстве и получить к нему полноформатный доступ.

Специалист по кибербезопасности отметил, что для этого хакеры начинали видеозвонок или отправляли видео с вредоносным кодом. Слободчиков предупредил, что менее популярные мессенджеры также могут содержать критические уязвимости.

По его словам, причиной утечек чаще всего являются ошибки пользователей, включая отсутствие обновлений приложения.

Ранее сообщалось, что специалисты McAfee выявили 16 приложений для Android, которые зарабатывали на фейковых рекламных действиях. Данные программы отнесли к «кликерам» — это приложения, зарабатывающие деньги для их создателей, вынуждая пользователей совершать определенные действия со встроенной рекламой.