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18:23, 4 ноября 2022Мир

Бездомных украинцев выселили из британской гостиницы ради мигрантов

The Times сообщила о выселении украинских беженцев из британской гостиницы ради мигрантов

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Британские медиа сообщили о выселении украинских беженцев из гостиницы в Мэнстоне ради ищущих убежище в стране лиц, содержащихся в местном миграционном центре. Об этом, в частности, сообщает The Times, чей материал цитирует РИА Новости.

«Бездомные украинские семьи уведомили, что они должны покинуть жилье, так как министерство внутренних дел решило, что гостиница будет использоваться для размещения просителей убежища из переполненного центра в Мэнстоне», — пишет издание.

Журналисты отмечают, что такое решение было принято из-за критики, обрушившейся на главу британского МВД Суэллу Браверман, связанной с положением мигрантов в центре в Мэнстоне. Рассчитанное на 1600 человек убежище сейчас вмещает более четырех тысяч беженцев. В нем обнаружены серьезные санитарные нарушения, а также случаи заражения дифтерией и золотистым стафилококком.

Тем временем газета The New York Times уличила украинских беженцев в том, что они спровоцировали конфликт в Европе. Украинцы находятся в первых рядах на получение жилья и услуг для вынужденных переселенцев, однако беженцы из других стран из-за этого теснятся в переполненных центрах приема.

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Олег Давыдов
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