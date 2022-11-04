Украинских беженцев уличили в провокации конфликта в Европе

NYT: украинцы спровоцировали конфликт в Европе из-за неравенства с беженцами других стран

Газета The New York Times (NYT) уличила украинских беженцев в том, что они спровоцировали конфликт в Европе, поскольку неравенство в правах между ними и беженцами из других стран вызвало недовольство.

В материале объясняется, что Европа автоматически предоставила украинцам вид на жительство и визы, поэтому они находятся в первых рядах на получение жилья и услуг для беженцев. В некоторых местах условия проживания неблагоприятны, и нуждающиеся в убежище из других стран теснятся в переполненных центрах приема.

Всю тяжесть миграционного кризиса испытывают на себе бежавшие в Европу выходцы из Афганистана и Сирии. Как заявил пресс-секретарь Саксонского совета по делам беженцев в Дрездене Давид Шмидтке, подобная «двухуровневая система ставит в невыгодное положение и дискриминирует беженцев, которые приехали не с Украины». «Это институциональный расизм. Есть два класса беженцев», — добавил он.

Издание пишет, что некоторые немецкие чиновники опасаются антимиграционной напряженности. «Даже украинцы, которых когда-то приветствовали, теперь вызывают некоторое негодование», — заключила газета.

Согласно докладу социологов Пшемыслава Садуры из Варшавского университета и Славомира Сераковского из Немецкого института иностранной политики, жители Польши все больше недовольны тем, что украинским беженцам предоставили множество льгот. Среди поляков есть мнение, беженцы не захотят возвращаться на Украину, перегрузят системы госуслуг и заберут рабочие места.