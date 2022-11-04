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13:43, 4 ноября 2022Экономика

Цены на нефть выросли

Стоимость нефти Brent выросла до 97 долларов за баррель

Фото: Rick Wilking / Reuters

Стоимость эталонной нефти марки Brent во время торгов в пятницу, 4 ноября, выросла до 97 долларов за баррель. Судя по данным Лондонской биржи ICE, это произошло впервые с 10 октября.

Сначала цена нефти установилась на уровне 97,08 за баррель, а вскоре прибавила 2,64 процента и составила уже 97,19 доллара. Что до WTI, то фьючерсы на нее с поставкой в декабре приросли на 3,06 процента и составили до 90,84 за баррель.

Brent от TradingView

Поводом для роста цен могла стать информация о том, что США и ряд других стран определились с тем, как должен определяться потолок цен на нефть из России.

Как рассказали источники Wall Street Journal, перевозимая по морю нефть из России будет подпадать под ограничения цены в том случае, если впервые продается покупателю на суше. Повторные продажи по такой схеме под ограничения уже не попадут. Также собеседники издания рассказали, что что посреднические сделки с российской нефтью, происходящие в море, все равно должны подпадать под ограничение цены, но если груз такой нефти был переработан в нефтепродукты, такие как бензин, то он снова может торговаться в море без ограничения.

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Платон Щукин
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