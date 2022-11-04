США и союзники договорились о параметрах потолка цен для нефти из России

США с союзниками договорились об особенностях ограничения цен на российскую нефть

США и страны-союзники договорились о том, какими должны быть параметры потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

По словам собеседников издания, знакомых с особенностями обсуждения, перевозимая по морю российская нефть будет подпадать под ограничения цены в том случае, если впервые продается покупателю на суше. Иными словами, повторные продажи по такой схеме под ограничения попадать уже будут не должны.

Ранее источники Reuters сообщили, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) и Австралия договорились установить фиксированный потолок цен на российскую нефть.

В начале октября Евросоюз утвердил очередной пакет санкций против России. Он подразумевает введение потолка цен на российскую нефть. Они подразумевают запрет на транспортировку нефти по морю третьим странам, в случае, если стоимость топлива на борту выше установленного предела. Предположительно, потолок цен могут установить в диапазоне в 63-64 доллара за баррель.