G7 и Австралия договорились о фиксированном потолке цен на нефть из России

Reuters: G7 и Австралия договорились ввести фиксированный потолок цен на нефть из России

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) и Австралия договорились установить фиксированный потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Коалиция согласилась с тем, что ценовой предел будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не скидкой к индексу цен Reuters

Привязка цены как дисконта к какому-либо индексу, по словам собеседников агентства, привела бы к слишком большой волатильности и возможным колебаниям цен. В то же время, фиксированная цена позволит повысить стабильность рынка и упростит соблюдение требований, чтобы минимизировать нагрузку на участников рынка, считают специалисты.

По словам нескольких источников, цена пока не установлена, ее должны утвердить в ближайшие недели. Страны также договорились регулярно пересматривать фиксированную цену «по мере необходимости».

Потолок цен на российские энергоресурсы

5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, согласно которому вводится потолок цен на российскую нефть. Они подразумевают запрет на транспортировку нефти по морю третьим странам, в случае, если стоимость топлива на борту выше установленного предела.

Предположительно, потолок цен могут установить в диапазоне в 63-64 доллара за баррель. Отмечается, что за основу была взята средняя цена поставляемой за рубеж российской нефти в течение нескольких лет.

Таким образом страны Запада хотят сократить доходы России, чтобы уменьшить возможности Москвы финансировать боевые действия на Украине. 5 декабря вступят в силу меры в отношении нефти, 5 февраля 2023 года — в отношении нефтепродуктов.

В Кремле напомнили Западу о возможных последствиях такой меры. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия не будет поставлять топливо тем странам, которые ввели подобные ограничения. Президент России Владимир Путин отметил, что реализация такой меры приведет только к повышению цен.

Добыча нефти в России

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что объем добычи нефти в России остался на сентябрьском уровне — 9,9 миллиона баррелей в сутки. Новак добавил, что в ноябре добыча сохранится на том же уровне, а динамика в декабре будет зависеть от действия европейских санкций, вступающих в силу 5 декабря.

9,9 миллиона баррелей нефти в сутки добывала Россия в октябре

По данным Минфина, средняя цена на нефть российской марки Urals в первые 10 месяцев года составила 79,57 доллара за баррель, в октябре — 70,62 доллара за баррель. При этом средняя цена за январь-октябрь оказалась выше, чем за тот же период 2021 года (67,51 доллара), но в октябре показатель год к году опустился в 1,15 раза (прежний уровень — 81,49 доллара).