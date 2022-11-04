Элитная десантно-штурмовая бригада ВСУ сообщила о нехватке бронетехники

Mash: 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ заявила о нехватке бронетехники

Элитная 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявила о критической нехватке бронетехники и артиллерии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, в распоряжении которого оказались фотографии секретного доклада.

Согласно документам, направленным в украинское Минобороны, в распоряжении одного из самых боеспособных подразделений ВСУ нет и трети от штатного минимума. «Из 11 танков Т-80БВ исправен остался только один. Восемь безвозвратно потеряны. Из 18 БМ-21 "Град" исправны четыре. Из 100 БТР-3ДА (3К) — 15. Из 35 120-миллиметровых минометов осталось 13», — говорится в докладе.

Как сообщает издание, ссылаясь на таблицы из взломанного архива, большая часть тяжелой техники требует ремонта, однако возможности и ресурсов для этого нет. «Поэтому его "элитное подразделение", учившееся работать с техникой, пока подразделение пешеходов», — пишет Mash.

Ранее в октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев нуждается в срочной доставке боеприпасов к системе противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, которую ранее ему предоставил Берлин.