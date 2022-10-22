Украина потребовала срочной поставки боеприпасов для системы ПВО IRIS-T

Премьер Украины Шмыгаль заявил о нехватке боеприпасов к немецкой системе ПВО IRIS-T

Украина нуждается в срочной доставке боеприпасов к системе противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, которую ранее Киеву предоставил Берлин. Об этом требовании заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его цитирует РИА Новости.

По словам украинского премьера, предоставленная Германией система работает на протяжении недели и «уже спасла много жизней, особенно в районе Киева». Украина, по словам Шмыгаля, в ноябре ожидает поставку еще одной подобной системы ПВО.

Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов к IRIS-T, в связи с чем нужны новые поставки. «Счет идет буквально на дни», — заключил Шмыгаль.

11 октября Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T. Spiegel отмечает, что изначально первая передача IRIS-T была запланирована на ноябрь. При этом еще в конце августа глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщала, что системы поставят на Украину «в ближайшие недели».

