Россиянам назвали неочевидные причины отказа в потребительском кредите

Неочевидной причиной отказа в оформлении кредита назвали многочисленные заявки в банки

Неочевидной причиной отказа со стороны банка в оформлении потребительского кредита может послужить ситуация, если за последние три месяца заемщик подал более шести заявок. Об этом в разговоре с «Газетой.RU» рассказал руководитель компании «Кредитный брокер» Денис Кузьменко.

Эксперт уточнил, что в последнее время желающие взять кредит россияне стали отправлять заявки во многие банки. Однако это может отрицательно сказаться на портрете клиента. В случае большого количества заявок он может попасть в негативную зону по межбанковской системе.

«Банки считают, что трезвый расчет должен быть во всем, в том числе и в решении куда пойти и где взять кредит. Они думают, что перед тем, как подать заявку на кредит, вы оценили и проанализировали свою кредитную историю и изучили кредитные продукты того или иного банка», — объяснил Кузьменко.

Специалист посоветовал будущим заемщикам проанализировать свою кредитную историю. В случае просрочек оформить новый кредит будет сложно. На решение банка также может повлиять досрочное погашение, когда было совершено менее трех платежей.

В августе стало известно, что банки стали чаще отказывать россиянам в реструктуризации кредитов как по собственным программам, так и по кредитным каникулам.