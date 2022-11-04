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09:42, 4 ноября 2022Россия

Медведев оценил покинувших страну россиян

Медведев заявил, что Россию покинули «трусливые предатели» и «алчные перебежчики»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не испытывает сожаления по поводу того, что страну после начала спецоперации на Украине покинули некоторые ее граждане. Об этом он написал в пятницу, 4 ноября, в своем Telegram-канале по случаю отмечаемого в стране Дня народного единства.

«Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики — пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище», — оценил политик отъезд некоторых россиян.

Он также отметил, что не стоит переживать из-за того, что от России отказались «некоторые испугавшиеся партнеры». «Плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели», — заключил Медведев.

Ранее 4 ноября зампред Совбеза также рассказал, что Россия в настоящее время сражается за свою землю и людей, а также свою тысячелетнюю историю.

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Варвара Кошечкина
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