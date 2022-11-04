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03:02, 4 ноября 2022Россия

Российских военных в плену заставляли петь украинские песни

«Звезда» показала тексты украинских песен, которые ВСУ заставляли петь российских пленных

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российских военнослужащих, попавших в плен к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), заставляли петь украинские песни. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах журналист телеканала показывает карточки с текстами украинских песен. «Репертуар незамысловатый — в основном про Небесную сотню, "за Тараса-брата" и "Слава Украине"», — рассказал корреспондент.

Ранее Госсовет Крыма потребовал признать украинскую песню «Червона калина» экстремистской. Соответствующее обращение в МВД направил парламентский комитет по культуре и охране культурного наследия. Его председатель Николай Волков сравнил «Червону калину» с сочинением Адольфа Гитлера «Майн кампф» (признано в России экстремистским материалом). По мнению Волкова, исполнителей украинской композиции нужно сажать в тюрьму.

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Марина Совина
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