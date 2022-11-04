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14:07, 4 ноября 2022Бывший СССР

Лукашенко оценил возможность отправки белорусских военнослужащих на Украину

Лукашенко заявил об отсутствии планов направить белорусских военнослужащих на Украину

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможность отправки белорусских военнослужащих на Украину. Его слова приводит БЕЛТА.

«"Сегодня кричат: "Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих!" Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет», — заявил белорусский лидер и подчеркнул, что белорусам там «делать нечего».

Ранее в октябре Лукашенко сообщил, что Белоруссия участвует в российской специальной военной операции (СВО) на Украине, но не посылает туда своих военных.

Он отметил, что в первую очередь Минск участвует в спецоперации, «чтобы не допустить распространения этого конфликта» на свою территорию. «Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие», — пояснил президент.

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Варвара Кошечкина
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