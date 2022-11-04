В Белоруссии завели дело на организаторов готовящего боевиков формирования

СК Белоруссии возбудил уголовное дело против организаторов экстремистской группы «Погоня»

В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении организаторов экстремистской группы «Погоня», которая занимается вербовкой и подготовкой боевиков. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД республики.

«Мы знаем, что в Варшаве создан вербовочный и финансовый центр так называемого полка "Пагоня", который занимается отбором мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих опыт военной службы. Обучение и слаживание боевиков проводится иностранными инструкторами на территориях Чехии, Польши и Украины», — заявил начальника отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Евгений Пилецкий.

По его словам, дело было возбуждено по части 1 стать 361/1 уголовного кодекса Белоруссии («Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением»). Пилецкий уточнил, что Следственный комитет (СК) завел дело 2 ноября.

Одними из организаторов экстремистского формирования «Погоня» в МВД назвали Вадима Прокопьева и Валерия Сахащика.

В конце октября МВД Белоруссии признало группу, объединенную посредством интернет-ресурса «Беларускi полк "Пагоня"», экстремистской. Отряд, состоящий из граждан Белоруссии, был сформирован летом 2014 года на Украине.