В Белоруссии признали экстремистской группу сторонников Цепкало
Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии признало экстремистским формированием группу сторонников оппозиционного политика Валерия Цепкало, находящегося за границей. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве утверждают, что группа граждан, объединенная под общим руководством Цепкало, в том числе посредством интернет-ресурсов, «осуществляет экстремистскую деятельность».
Кроме того, МВД признала экстремистами группу, объединенную посредством интернет-ресурса «Беларускi полк "Пагоня"».
Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил, что готовит специальное производство по уголовному делу в отношении Цепкало, который находится за рубежом и был объявлен в розыск. Его подозревают в совершении ряда коррупционных и экстремистских преступлений.
В сентябре 2021 года в отношении Цепкало возбудили дело после комментария об убийстве сотрудника Комитета государственной безопасности.