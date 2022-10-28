В Белоруссии признали экстремистской группу сторонников Цепкало

МВД Белоруссии признало экстремистской группу сторонников оппозиционера Цепкало

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии признало экстремистским формированием группу сторонников оппозиционного политика Валерия Цепкало, находящегося за границей. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве утверждают, что группа граждан, объединенная под общим руководством Цепкало, в том числе посредством интернет-ресурсов, «осуществляет экстремистскую деятельность».

Кроме того, МВД признала экстремистами группу, объединенную посредством интернет-ресурса «Беларускi полк "Пагоня"».

Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил, что готовит специальное производство по уголовному делу в отношении Цепкало, который находится за рубежом и был объявлен в розыск. Его подозревают в совершении ряда коррупционных и экстремистских преступлений.

В сентябре 2021 года в отношении Цепкало возбудили дело после комментария об убийстве сотрудника Комитета государственной безопасности.