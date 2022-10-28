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13:41, 28 октября 2022Бывший СССР

В Белоруссии признали экстремистской группу сторонников Цепкало

МВД Белоруссии признало экстремистской группу сторонников оппозиционера Цепкало

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии признало экстремистским формированием группу сторонников оппозиционного политика Валерия Цепкало, находящегося за границей. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве утверждают, что группа граждан, объединенная под общим руководством Цепкало, в том числе посредством интернет-ресурсов, «осуществляет экстремистскую деятельность».

Кроме того, МВД признала экстремистами группу, объединенную посредством интернет-ресурса «Беларускi полк "Пагоня"».

Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил, что готовит специальное производство по уголовному делу в отношении Цепкало, который находится за рубежом и был объявлен в розыск. Его подозревают в совершении ряда коррупционных и экстремистских преступлений.

В сентябре 2021 года в отношении Цепкало возбудили дело после комментария об убийстве сотрудника Комитета государственной безопасности.

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Алиса Реброва
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