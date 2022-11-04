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09:02, 4 ноября 2022Мир

Си Цзиньпин не пожал руку Шольцу на встрече в Пекине

Си Цзиньпин встретился с канцлером ФРГ Шольцем в Пекине, но не пожал ему руку
Олаф Шольц и Си Цзиньпин

Олаф Шольц и Си Цзиньпин. Фото: Pool / Reuters

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Пекине. Немецкий лидер прибыл в Китай с однодневным визитом, передает «Синьхуа».

По информации СМИ, Си Цзиньпин заявил, что Китай и Германия должны больше работать вместе во «времена изменений и потрясений» ради мира во все мире.

Отмечается, что встреча двух лидеров состоялась в условиях жестких ограничений по коронавирусу в Китае. Так, китайский глава поприветствовал Шольца без защитной маски, однако не пожал коллеге руку.

Помимо этого, после прибытия в Китай борт немецкого канцлера был вынужден сразу улететь в Южную Корею для замены экипажа. «В противном случае старому экипажу пришлось бы оставаться на карантине в Китае», — рассказал источник в кабмине Германии.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген оценил возможность того, что канцлер ФРГ Олаф Шольц повлияет на отношение КНР к России. Хойсген назвал иллюзией изменение отношения Пекина к Москве и подчеркнул, что повлиять на нее получится только на саммите стран «Большой двадцатки» (G20). «Но надежда убрать Китай с российского поля — иллюзия», — подчеркнул он.

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Юлия Мискевич
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