Россиян предупредили об опасности пищевой соли

Диетолог Стародубова: россияне превышают норму потребления пищевой соли в 2-2,5 раза

В России потребление пищевой соли в среднем превышает рекомендуемый уровень в 2-2,5 раза, рассказала главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. В беседе с «Лентой.ру» она дала рекомендации по снижению потребления пищевой соли.

Польза и вред

Соль (NaCl) — это пищевое вещество, которое содержит необходимые для человека ионы натрия и хлора, поделилась диетолог. Натрий обеспечивает работу нервной и мышечной систем, участвует в процессе транспортировки питательных веществ в клетку, вместе с хлором регулирует процессы пищеварения. Этот элемент играет ключевую роль в поддержании в клетках нормального водно-солевого баланса и регулировании объема жидкости в организме.

«Помимо пищевой соли натрий поступает в наш организм в составе различных пищевых продуктов: молочных и кисломолочных продуктов, яиц, мяса и птицы, овощей, фруктов, круп, рыбы и морепродуктов. Однако основным источником натрия в нашем рационе является пищевая соль и содержащая соль пищевая продукция промышленного выпуска», — отметила Стародубова.

При этом в крупномасштабных популяционных исследованиях было продемонстрировано наличие взаимосвязи между высоким потреблением пищевой соли и повышением артериального давления, риска развития артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний. Они, в свою очередь, являются причиной практически половины преждевременных смертей от неинфекционных заболеваний в мире.

Правила употребления соли

Согласно рекомендациям ВОЗ, общее потребление пищевой соли с учетом продуктов промышленного выпуска не должно превышать 5 граммов в сутки — это 1 чайная ложка Антонина Стародубова диетолог

Чтобы снизить потребление соли, прежде всего, рекомендуется ограничить потребление продуктов с высоким ее содержанием, обратила внимание диетолог. К ним относятся: соленья и маринады, копчености, колбасные изделия и сыры, закусочные консервы, соусы и вкусовые приправы промышленного выпуска, чипсы, сухарики и другие соленые снеки.

«Кроме того, важно контролировать количество пищевой соли, которое вы добавляете в блюда в процессе приготовления, и не досаливать уже готовую пищу — убрать солонку со стола. Если не удается полностью отказаться от досаливания, можно использовать пищевую соль с пониженным содержанием натрия. Вкусовые свойства недосоленных блюд можно улучшить, добавив свежую зелень, пряные травы и несоленые специи, лук, чеснок, лимонный или клюквенный сок», — порекомендовала Стародубова.

Такой подход не только раскроет вкус привычных блюд и обогатит рацион витаминами и минеральными веществами, но и позволит быстрее адаптироваться к менее соленому вкусу пищи и сделать выбор в сторону здорового образа жизни и питания, заключила она.

Ранее врач Елена Попова предупредила, что переизбыток соли в организме может привести к размягчению костей и зубов.