Президент Хорватии прокомментировал сделку по продаже Fortenova

Зоран Миланович прокомментировал сделку по продаже Fortenova

Президент Республики Хорватия Зоран Миланович прокомментировал сделку по продаже Сбербанком своей доли в хорватском производителе продуктов питания Fortenova, пишет N1.

«Этому российскому банку принадлежит 43 процента акций, и он должен уйти, но он не может уйти. Люди собрались в последний день и что-то придумали, а как — понятия не имею. Сейчас идет подпольная крысиная война между людьми, имеющими интересы там, в управлении, которые останутся без определенных прав и статуса или не останутся. Все это нужно рассматривать через призму личных интересов, как и все остальное в жизни», — сказал Миланович.

Президент напомнил, что попытка Сбербанком продать актив нехорватским пенсионным фондам провалилась, и банк нашел для себя лучший выход из ситуации. Каким он был – неизвестно, утверждает президент, добавляя, при этом, что умные люди всегда найдут правильный выход.

Миланович также добавил, что считает, что роль SOA (хорватская разведывательная служба — Прим.ред.) в продаже доли Сбербанка в Fortenova не должна подвергаться сомнению.

Ранее ряд оппозиционных парламентариев, в частности социал-демократическая партия Хорватии объявила, что комитет по внутренней политике и национальной безопасности немедленно запросил доклад у SOA, потому как «энергия и продовольствие являются фундаментальными, национальными и стратегическими ресурсами», что является вопросом национальной безопасности. Обвинения связаны с подозрением Андрея Пленковича, который имел непосредственное отношение к Agrokor.

Напомним, что на этой неделе Сбербанк сообщил о продаже своей доли (43 процента) в компании Fortenova Group. Покупателем стал крупный инвестор из ОАЭ Саиф Алькетби, чьи активы включают недвижимость, технологии и высокотехнологичные компании.