«Известия»: в России вырос спрос на установку сигнализаций на фоне начала СВО

В России увеличился спрос на установку сигнализаций на фоне геополитических событий и предчувствия резкого ухудшения социально-экономической ситуации. Об этом пишет «Известия».

По словам аналитиков, пик спроса на покупку охранных комплексов и их обслуживание пришелся на февраль-март 2022 года. Этот период совпал с началом специальной военной операции (СВО) на Украине. Рост спроса коснулся не только городского жилья (квартиры, апартаменты), но и загородной недвижимости (дачи, коттеджи).

«Так, в феврале количество подключенных квартир выросло на 41 процент по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а в марте — на рекордные 52 процента по отношению к марту 2021 года», — сообщили аналитики компании «Delta Системы безопасности».

Однако с мая число обращений на установку систем стало падать, достигнув минимума в сентябре (снижение на 36 процентов по квартирам и на 25 процентов в частном секторе).

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