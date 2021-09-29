Россиянам перечислили способы обезопасить квартиру с газовой плитой

Предотвратить взрыв газа в жилом доме помогут своевременное обновление кухонной техники и забота о соседях. Способы обезопасить жилье от утечек перечислила для «Российской газеты» директор АНП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Эксперт назвала поводы для вызова аварийных служб — это неприятный запах газа, даже если он едва уловим, слабое пламя на газовых конфорках, не прогреваемая духовка, оранжевые язычки пламени. Она посоветовала открывать форточки при работающей плите — так концентрация газа будет меньше, даже если произойдет утечка.

Кроме того, она рекомендовала пускать сотрудников газовых служб в квартиры, чтобы они могли регулярно проверять герметичность соединений, регулировать и очищать от загрязнений горелки. По словам Вепрецкой, газовики вправе отключить от газа весь дом, если не могут попасть в какую-либо из квартир. Что касается газоанализаторов, то эксперт неоднозначно оценила целесообразность их установки. Дешевые приборы, по ее словам, доставляют массу хлопот, поднимая тревогу не по делу. Более приемлемый вариант — установить газовую плиту с системой газ-контроля.

Уберечься от неадекватных соседей, которые могут допустить утечку, сложно. Можно отключить плиту у соседа-алкоголика, а забывчивому пенсионеру купить плиту с газ-контролем или микроволновку либо ежедневно приносить ему горячий обед.

Ранее стало известно, что для сотрудников газовых служб в Московской области планируется ввести QR-коды. В них будет зашифрована вся информация о работниках. Предполагается, что это поможет защитить граждан от мошенников — они обходят квартиры, предлагают установить различные приборы, якобы способные обеспечить газовую безопасность.