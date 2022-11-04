В Турции захотели построить еще один трубопровод для «Турецкого потока»

Haberturk: Турция допускает строительство еще одного трубопровода для «Турецкого потока»

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын допустил возможность строительства еще одного трубопровода для усиления «Турецкого потока» в рамках создания в республике газового хаба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Haberturk.

«Делая это предложение [по строительству газового хаба в Турции], [президент России Владимир] Путин увидел, что в этой части мира в средне- и долгосрочной перспективе будет сформирована новая энергетическая карта, и Турция является наиболее естественным географическим местом для этого», — считает представитель Эрдогана.

Как отмечает Калые, уже существующий газопровод «Турецкий поток» можно «еще немного усилить» и построить еще один трубопровод. «Тогда может возникнуть совершенно новая энергетическая карта с востока на запад, с севера на юг. Это не является невозможным. Подумайте об этом с перспективой на ближайшие 5-10 лет», — отметил политик.

По словам Калына, если это произойдет, Турция станет «страной, где определяется рынок газа, где определяются газовые поставки».

В октябре президент России Владимир Путин объявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о намерении создать газовый хаб в Турции. Анкара сразу же согласилась на проект. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу позже сообщал, что над созданием международного хаба совместно работают российское и турецкое министерства энергетики.