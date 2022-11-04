На ВДНХ отметят День народного единства

На ВДНХ покажут народные промыслы и блюда из регионов

На ВДНХ отпразднуют День народного единства. Основные мероприятия пройдут с 4 по 6 ноября. Гостей ждут экскурсии, творческие занятия, лекции о культуре и искусстве народов России, музыкальные выступления фольклорных коллективов и многое другое. Большинство мероприятий бесплатные, на некоторые нужна предварительная регистрация.

Отмечать праздник на ВДНХ начали с музыкального флешмоба «Мы едины!». У арки главного входа выступили курсанты Академии МЧС России. В сопровождении оркестра они исполнили патриотическую песню «Вперед, Россия!».

А на площади Промышленности все желающие в течение дня смогут послушать лекции о традициях и промыслах народов России. Например, узнать о разнообразии и значении орнаментов в традиционных костюмах или проследить, как фольклорная песня выражается в современной музыке.

Также посетителей приглашают присоединиться к мастер-классам по росписи деревянных игрушек и созданию детских куколок из шерсти и лоскутков ткани или лыка. Перед гостями будут выступать музыкальные коллективы: театр песни «Яр», ансамбль «Совечера» и Московский народный хор. Вход на лекции свободный, на занятия потребуется предварительная регистрация.

Центр «Космонавтика и авиация» подготовил экскурсию «Люди. Единство. Космос», где расскажут о работе известных орбитальных станций отечественной и мировой космонавтики. Кроме того, участники увидят полноразмерный макет орбитального комплекса «Мир». Экскурсия будет проходить каждые два часа с 13:00 до 21:00, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Вспомнить, как в 1612 году народное ополчение освобождало Москву от войск Речи Посполитой, поможет лента «Минин и Пожарский» режиссеров Всеволода Пудовкина и Михаила Доллера. Начало в 15:00. Для того чтобы посетить сеансы, потребуется оформить бесплатный билет в Музей кино. Сделать это можно в кассе музея.

Увидеть автопарк последнего российского императора Николая II и машины, принадлежавшие первым лицам государства в советское время, горожане смогут в Музее гаража особого назначения ФСО России. Экскурсии по постоянной экспозиции 4 ноября будут проводить бесплатно с 12:00 до 18:00. Чтобы присоединиться к мероприятию, потребуется приобрести билет в музей и зарегистрироваться по ссылке.

Музей ВДНХ 4 ноября будет работать бесплатно. Посетить его можно, получив билет в кассе.

А эколого-просветительский центр «Пчеловодство» (павильон № 28) в 15:00 ждет гостей на бесплатное творческое занятие по росписи деревянных игрушек. Кроме того, во время урока участникам расскажут о символике декоративных орнаментов в национальных костюмах малочисленных народов России. Необходимо предварительно записаться по телефону: +7 (495) 966-09-22.

На площади Промышленности посетителей будут знакомить с кулинарными секретами и традициями гостеприимства народов России. С 11:00 до 20:00 здесь можно отведать татарский чак-чак, архангельские козульки, кавказский шашлык, пирожки с разными начинками и многое другое. Кроме того, в рамках специального проекта «Дальний Восток — молодость России» для посетителей проведут бесплатные творческие занятия по косторезному искусству (резьба по кости) и плетению украшений и аксессуаров из конского волоса и бисера.

Семейно-образовательный центр «Городская ферма» в честь праздника запускает новую программу «Дни регионов». Пройдут кулинарные занятия и познавательные лекции про еду. Например, можно будет узнать о пользе хлеба, меда и других продуктов, научиться готовить груздянку и оригинальные соусы. Ознакомиться с расписанием всех мероприятий и приобрести билет можно на сайте центра.