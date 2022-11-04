Украинский пленный рассказал о потерях ВСУ на харьковском направлении

Украинский пленный Барлян рассказал о больших потерях ВСУ на харьковском направлении

Пленный военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александр Барлян рассказал о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время продвижения на харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам украинского военного, им давали боевое распоряжение по захвату определенной позиции. «И не важно сколько попыток. Можно в ноль выйти, роту можно положить, но эта цель должна быть достигнута», — отметил Барлян.

Что касается прорыва на харьковском направлении, то украинский пленный заявил, что военные были воодушевлены, им выдали оружие, однако за две недели потери были большие. «Просто число потерь скрывается. У нас узнать число потерь нереально», — объяснил украинский военнослужащий.

Ранее в октябре пленный украинский военный обвинил командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в предательстве. Он попал в плен во время атаки на российские позиции на херсонском направлении и получил возможность поговорить с родными по телефону.