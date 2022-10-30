Попавший в плен украинский военный обвинил командование в предательстве

«Русская весна»: пленный украинский военный обвинил командование ВСУ в предательстве

Пленный украинский военный обвинил командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в предательстве, об этом сообщает «Русская весна».

Военнослужащий попал в плен во время атаки на российские позиции на херсонском направлении. Он получил возможность поговорить с родными по телефону.

«Нас слили, слили или продали — отправили на убой: нас с роты осталось процентов 15», — приводит издание его слова.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятые в плен на херсонском направлении, оценили бой и отношение к ним командования. Один из них заявил, что командование бросило солдат.

