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14:47, 4 ноября 2022Россия

Путин рассказал о ночных обсуждениях восстановления Мариуполя

Путин заявил, что ночью обсудил вопросы восстановления Мариуполя и Донбасса

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин минувшей ночью обсуждал планы по восстановлению Донбасса и, в частности Мариуполя. Об этом глава государства рассказал в пятницу, 4 ноября, передает РИА Новости.

«Мы вчера поздно вечером с коллегами — это уже было часов двенадцать, к полуночи — обсуждали вопросы восстановления как раз этих территорий, Донбасса, Мариуполя, который сильно пострадал», — отметил российский лидер в ходе общения с представителями молодежных и волонтерских организаций.

По его словам, в регионе необходимо восстановить и жилые объекты, и объекты социальной инфраструктуры, в том числе детские сады, библиотеки, музеи и театры.

В конце октября Следственный комитет (СК) России подсчитал сумму, которая понадобится на восстановление разрушенных городов Донбасса. По данным ведомства, на проведение восстановительных работ потребуется более 223 миллиардов рублей. При этом отмечалось, что эта сумма не окончательная, и работа по установлению размера причиненного ущерба продолжается.

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Варвара Кошечкина
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