Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:24, 4 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский предложил ЕС позаботиться о пророссийских партиях из Украины

Зеленский предложил поискать место для запрещенных на Украине партий в Брюсселе

Фото: President Of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский предложил поискать место для запрещенных на Украине партий в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью украинского лидера испанскому изданию El Pais.

«Какие партии были запрещены на Украине? Вы хотите сказать, русские партии? — уточнил Зеленский, намекнув, что ЕС может позаботиться о них, если кто-то в союзе этого захочет. — Если кто-то в Брюсселе за них беспокоится, пусть они найдут место для этих партий там».

Зеленский добавил, что хотел бы посмотреть, как европейские политики смогут сосуществовать с пророссийскими партиями, когда последние «продемонстрируют им свои европейские ценности».

Тем временем в Госдуме заявили о страхе Зеленского встречаться с президентом России Владимиром Путиным. По мнению депутата от Республики Крым Михаила Шеремета, украинский лидер «просто струсил», отказываясь от поездки на саммит G20 в том случае, если там будет присутствовать российский глава.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Южная Корея подняла истребители из-за 180 военных самолетов КНДР
Россиянам назвали неочевидные причины отказа в потребительском кредите
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства
Байден пообещал «освободить» Иран
Фотография руки Байдена напугала американцев
В Конгрессе пригрозили не дать Украине ни цента при победе республиканцев
Российского форварда признали первой звездой игрового дня в НХЛ
Вильфанд пообещал москвичам потепление после праздников
Зеленский предложил ЕС позаботиться о пророссийских партиях из Украины
Диетолог назвала увеличивающие риск образования тромбов напитки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.