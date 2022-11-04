Зеленский предложил ЕС позаботиться о пророссийских партиях из Украины

Зеленский предложил поискать место для запрещенных на Украине партий в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил поискать место для запрещенных на Украине партий в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью украинского лидера испанскому изданию El Pais.

«Какие партии были запрещены на Украине? Вы хотите сказать, русские партии? — уточнил Зеленский, намекнув, что ЕС может позаботиться о них, если кто-то в союзе этого захочет. — Если кто-то в Брюсселе за них беспокоится, пусть они найдут место для этих партий там».

Зеленский добавил, что хотел бы посмотреть, как европейские политики смогут сосуществовать с пророссийскими партиями, когда последние «продемонстрируют им свои европейские ценности».

Тем временем в Госдуме заявили о страхе Зеленского встречаться с президентом России Владимиром Путиным. По мнению депутата от Республики Крым Михаила Шеремета, украинский лидер «просто струсил», отказываясь от поездки на саммит G20 в том случае, если там будет присутствовать российский глава.

