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09:00, 4 ноября 2022Россия

В Госдуме заявили о страхе Зеленского встречаться с Путиным

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет заявил, что Зеленский боится личной встречи с Путиным
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению парламентария, украинский президент «просто струсил». «За глаза он может много чего наговорить в своих видеороликах, щеки надувать, храбриться, но когда приходит время личных переговоров, когда приходит время посмотреть в глаза, то сразу дает заднюю», — сказал Шеремет.

Депутат считает, что участие Зеленского в саммите G20 ни к чему, поскольку там будут настоящие хозяева Украины — власти США и Великобритании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие своего участия в саммите G20. По его словам, он откажется от поездки, если на конференцию приедет российский лидер Владимир Путин. При этом он отметил, что Киев готовится к предстоящему саммиту, который состоится 15-16 ноября на острове Бали.

Президент России Владимир Путин в конце октября заявлял, что пока не определился с поездками на саммиты «Большой двадцатки» (G20) и стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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Марина Совина
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