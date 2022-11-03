Зеленский назвал условие участия в саммите G20

Президент Украины Зеленский заявил об отказе участвовать в G20 в случае присутствия Путина

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие своего участия в саммите G20. По его словам, он откажется от поездки, если на конференцию приедет российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на брифинг главы государства.

«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ примет участие, то Украина не будет принимать», — заявил Зеленский, отметив при этом, что Киев готовится к предстоящему саммиту, который состоится 15-16 ноября на острове Бали.

Ранее президент Украины потребовал исключить Россию из G20 из-за приостановки ее участия в зерновой сделке. По его мнению, стране «не место» в объединении.

Президент России Владимир Путин в конце октября заявлял, что пока не определился с поездками на саммиты «Большой двадцатки» (G20) и стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).