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18:49, 3 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский назвал условие участия в саммите G20

Президент Украины Зеленский заявил об отказе участвовать в G20 в случае присутствия Путина

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие своего участия в саммите G20. По его словам, он откажется от поездки, если на конференцию приедет российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на брифинг главы государства.

«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ примет участие, то Украина не будет принимать», — заявил Зеленский, отметив при этом, что Киев готовится к предстоящему саммиту, который состоится 15-16 ноября на острове Бали.

Ранее президент Украины потребовал исключить Россию из G20 из-за приостановки ее участия в зерновой сделке. По его мнению, стране «не место» в объединении.

Президент России Владимир Путин в конце октября заявлял, что пока не определился с поездками на саммиты «Большой двадцатки» (G20) и стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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Алевтина Запольская
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