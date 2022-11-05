Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:28, 6 ноября 2022Россия

Антонов осмотрел блокированную дипсобственность России в США

Посол РФ в США осмотрел блокированную российскую дипсобственность в Сан-Франциско

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол РФ в США Анатолий Антонов осмотрел блокированную американским правительством российскую дипломатическую собственность в Сан-Франциско, штат Калифорния. Об этом сообщает ТАСС.

6 ноября посол осмотрел резиденцию генерального консула России, ранее во время рабочей поездки он побывал у здания самого генконсульства. Эти объекты являются собственностью РФ, однако остаются блокированными властями США с 2017 года.

Антонов рассказал, что перед его приездом в Сан-Франциско российское посольство в Вашингтоне запросило у Госдепартамента США разрешение на посещение обоих объектов, но получило категорический отказ. «Тем не менее мы посмотрели на эту блокированную недвижимость. Мы не обнаружили никаких видимых повреждений. Шторы на окнах закрыты. Машин никаких чужих нет. Здания пустуют», — отметил посол.

Ранее Анатолий Антонов предупредил о рисках распространения потолка цен на интересующие Запад товары, включая газ и металлы. По словам дипломата, Москва остановит поставки тем государствам, которые решат применить ограничительный механизм, чтобы искусственно сдерживать цены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Шольц обозначил красную черту по Украине
Румыния прокомментировала подозрения насчет территориальных претензий к Украине
Раскрыты подробности работы на одном из центральных телеканалов
Антонов осмотрел блокированную дипсобственность России в США
Украина возобновила подачу электричества на ЗАЭС
В Киеве допустили вероятность остаться без тепла и света
Раскрыта природа меняющего яркость космического объекта
США решили ввести санкции против Ирана из-за помощи России
В Херсонской области заявили о подготовке наступления ВСУ на регион
Кафе загорелось на горе Ай-Петри в Крыму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.