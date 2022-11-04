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08:17, 4 ноября 2022Мир

Посол России предупредил о рисках распространения потолка цен на газ

NI: посол России Антонов заявил о рисках распространения потолка цен на газ и металлы
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: МИД России / Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов в беседе с National Interest заявил о рисках распространения потолка цен на интересующие Запад товары, включая газ и металлы.

Наш посыл ясен: если этот механизм будет, тем не менее, внедрен, никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на газ, потом — на металлы и, в конечном счете, на любые типы товаров

Анатолий АнтоновПосол России в США

По словам дипломата, Москва остановит поставки тем государствам, которые решат применить ограничительный механизм, чтобы искусственно сдерживать цены.

Антонов также предупредил, что ценовой потолок на нефть из России ведет мировую экономику «в еще более темные закоулки этого своего рода кносского лабиринта».

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Споры о потолке цен

В октябре страны Евросоюза (ЕС) не смогли достичь соглашения по поводу ограничения цен на российский газ. Из-за этого они отложили принятие решения до следующего саммита ЕС, который планируется в ноябре.

По данным La Repubblica, введению потолка цен на газ препятствуют Австрия, Венгрия, Германия и Нидерланды. Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц боится, что ценовой потолок на газ негативно скажется на его поставках. Премьер Италии Марио Драги, наоборот, уверен, что отказ от ограничения цен наносит «невероятный ущерб», поскольку «помогает России финансировать войну на Украине и провоцирует рецессию».

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Глава итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци в беседе с Bloomberg заявил, что несмотря на обсуждения введения потолка цен на заг уже в течение полугода, уверенности в том, что Европа примет эту меру, по-прежнему нет.

Почти шесть месяцев мы в Европе обсуждаем потолок цен на газ. Это не что-то такое, в чем мы уверены, что оно произойдет. Потому что, как вы знаете, ведется большая дискуссия. Позиции некоторых стран, таких как Германия и других, не совпадают

Клаудио ДескальциГлава компании Eni

Дескальци добавил, что страны ЕС обсуждают динамическое ограничение цен на газ с определенным потолком и «полом». По его словам, даже если потолок цен на газ будет введен, на рынке сохранится возможность для «спекуляций».

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Ситуация в Европе

Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на газ на хабе TTF в Нидерландах по итогам торгов 2 ноября выросла сразу на 17 процентов и превысила 1400 долларов за тысячу кубометров — к закрытию торгов она составила 1414,4 доллара за тысячу кубометров.

Аналитики объясняют снижение стоимости газа в Европе несколькими факторами: европейские газовые хранилища удалось заполнить к зиме более чем на 90 процентов, температура осенью была мягче, чем ожидалось, а также наблюдался избыток сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, страны ЕС предпринимают усилия по сокращению потребления газа.

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3 ноября 2022

Финансовый аналитик Дмитрий Скрябин среди причин роста цен на газ в Европе в беседе с «Лентой.ру» назвал резкое снижение предложения сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, наступление холодов является основным фактором, повлиявшим на рост цен газа в Европе.

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов в беседе с «Лентой.ру» предположил, что аномально теплая осень и рекордная заполненность подземных хранилищ газа могут помочь Европе практически безболезненно пройти зимний период. Тем не менее, считает он, некоторые сложности могут возникнуть в вопросе промышленного производства.

Больше всего газа в Европу поставляют Норвегия и США, сообщал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис. В настоящее время американский газ составляет 40 процентов импорта СПГ странами Европы, а в апреле-сентябре 2023 года поставки вырастут на 9 миллиардов кубометров по сравнению с аналогичным периодом этого года.

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Турецкий хаб

В октябре президент России Владимир Путин объявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о намерении создать газовый хаб в Турции. Анкара сразу же согласилась на проект. Российский лидер объяснял выбор Турции в качестве возможного газового хаба для поставок в Европу тем, что «работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу позже сообщал, что над созданием международного хаба совместно работают российское и турецкое министерства энергетики. По его словам, на данный момент турецкое внешнеполитическое ведомство выясняет, сколько газа нужно странам Европы.

Представитель президента Турции Ибрагим Калын 3 ноября заявил, что страны Евросоюза могут получить российский газ через турецкий газовый хаб — такой запрос есть. Однако еще 14 октября представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи, комментируя идею создания газового хаба в Турции, заявил, что Европа стремится как можно быстрее снизить зависимость от российского газа, «и инфраструктура здесь ни при чем».

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Марина Совина
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