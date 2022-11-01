Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:19, 1 ноября 2022Экономика

Энергетический кризис в Европе ослабнет из-за погоды

Bloomberg: из-за потепления Европа будет расходовать запасенный газ не так быстро
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Alex Vasey / Unsplash

В этом году синоптики прогнозируют относительно теплый ноябрь, так что энергетический кризис в Европе может ослабнуть из-за погоды, пишет Bloomberg.

Из-за потепления запасы газа из подземных газовых хранилищ (ПГХ) будут расходоваться не так быстро. Это, указывает агентство, станет облегчением как для домохозяйств, обеспокоенных стоимостью отопления, так и для правительств, стремящихся сохранить запасы топлива после сокращения поставок из России. Метеорологи указывают, что тепло в ноябре стало бы большим подспорьем, учитывая ситуацию на энергетическом рынке. «Тем не менее нельзя исключать периодические похолодания в ноябре и в зимнем сезоне 2022-2023 годов в целом», — указал синоптик Мэтью Дросс из Maxar Technologies.

Европейские цены на газ значительно снизились после пика в августе, но все еще примерно на 80 процентов выше уровня прошлого года. Сейчас из-за переноса сроков начала отопительного сезона цены снижаются. Кроме того, объемы запасенного к зиме газа в Европе превысили потребность региона. Причиной образования избытка топлива стала теплая погода и активное наращивание поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Котировки TTF1! от TradingView
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался об указе о завершении частичной мобилизации
Кендалл Дженнер нарядилась в опозоривший ее в сети овощ
В VK рассказали о новой функции
Бывшая стюардесса раскрыла «неприглядные стороны» работы бортпроводников
Латвия задумалась о судьбе российских нефтепроводов
В Кремле заявили о выполнении указа президента о мобилизации
Умер заслуженный артист России Евгений Калашник
Основатель ЧВК «Вагнер» назвал своих критиков тварями с «розовыми жопами»
Стали известны детали работ по газовому хабу в Турции
В «Тинькофф банке» заявили о принадлежащих организации правах на бренд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.