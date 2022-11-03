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22:48, 3 ноября 2022Экономика

В Анкаре высказались о получении ЕС российского газа через турецкий хаб

Представитель Эрдогана Калын: Европа может получить российский газ через хаб в Турции

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Страны Евросоюза могут получить российский газ через турецкий газовый хаб — такой запрос есть. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу CNN Turk.

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о создании газового хаба в стране.

«Отказ Европы от российского газа будет нелегким процессом, он займет годы, поэтому сейчас Европе выгодней получить российский газ через Турцию, чем строить альтернативные маршруты», — отметил Калын. Также в Анкаре напомнили о провальной работе Европы по Nabucco — нереализованному проекту магистрального газопровода.

«У нас есть вера в нормализацию сотрудничества Запада и РФ по газу после урегулирования ситуации на Украине», — заявил он, подчеркнув, что Турция является удобным распределителем возможных поставок газа из Средиземноморья и альтернативных источников.

14 октября представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи прокомментировал идею России создать международный газовый хаб в Турции. Он заявил, что Европа стремится как можно быстрее снизить зависимость от российского газа, «и инфраструктура здесь ни при чем».

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Юлия Мискевич
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