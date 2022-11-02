В Европе резко выросли цены на газ

Цены на газ на лондонской бирже ICE выросли на 17 процентов

Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на газ на хабе TTF в Нидерландах по итогам торгов 2 ноября подскочила сразу на 17 процентов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена на газ превысила 1400 долларов за тысячу кубометров — к закрытию торгов она составила 1414,4 доллара за тысячу кубометров.

По подсчетам РИА Новости на основе данных ICE, средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в октябре упала до 1377 долларов за тысячу кубометров с 2093 доллара в сентябре.

Аналитики объясняют снижение стоимости газа в Европе несколькими факторами: европейские газовые хранилища удалось заполнить к зиме более чем на 90 процентов, температура осенью была мягче, чем ожидалось, а также наблюдался избыток сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, страны ЕС предпринимают усилия по сокращению потребления газа.

Глава второй по величине российской газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон подтвердил, что Европа почти полностью заместила российский газ. Ранее об этом заявляли еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.