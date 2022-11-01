В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ страны

BNA: уровень заполненности подземных хранилищ газа в Германии находится на отметке 98,52%

Уровень заполненности подземных хранилищ газа в Германии находится на отметке 98,52 процента. Об этом сообщает Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA).

Отмечается, что заполнение продолжается. «При этом уровень газа в крупнейшем хранилище Германии — в Редене — составляет 91,41 процента», — сообщил регулятор.

В BNA отметили, что благодаря теплой погоде на неделе с 17 по 23 октября уровень потребления газа был ниже среднего за последние четыре года. Отмечается, что средняя температура воздуха была на 2,5 градуса выше среднего показателя нормы в период с 2018 по 2021 год.

Однако жителям Германии важно продолжать экономить газ, сообщили в BNA. Дефицита топлива зимой можно избежать при выполнении плана по экономии на уровне не менее 20 процентов.

Ранее стало известно, что ФРГ опережает план по заполнению газовых хранилищ страны. Германия стремится максимально снизить энергетическую зависимость от России и одновременно запастись газом, чтобы избежать полномасштабного энергетического кризиса в стране. Однако, по оценке главы «Газпрома» Алексея Миллера, запасов газа в подземных хранилищах Германии хватит стране на 2-2,5 месяца.

