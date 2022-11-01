Германия резко сократила потребление газа

Немецкая промышленность сократила потребление газа почти на 20% в сентябре

Промышленные предприятия Германии резко сократили потребление газа в сентябре почти на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне энергокризиса, указано в исследовании школы управления Hertie в Берлине.

В абсолютном выражении немецкая обрабатывающая промышленность сэкономила шесть тераватт-часов только за сентябрь, тогда как в течение всего 2021 года в Германии был сэкономлен лишь один тераватт-час. При этом вероятно дальнейшее снижение потребления газа в промышленности в связи с сохранением высоких цен на газ, заявили исследователи.

Для того чтобы справиться с возросшими затратами, компании повышали цены на свою продукцию, переключались на альтернативные виды топлива или заменяли энергоемкие компоненты импортными.

Что касается немецких домохозяйств, половина из которых отапливается газом, то они стали сберегать 36 процентов газа в годовом исчислении в сентябре. При этом в марте показатель был на уровне 10 процентов. Однако дальнейшая экономия будет зависеть от того, согласятся ли граждане не увеличивать температуру обогрева своих помещений в условиях похолоданий.

С октября 2021 года по середину 2022 года средняя цена на газ на голландском хабе TTF увеличилась по сравнению с допандемийным уровнем в 5-7 раз, следует из данных Reuters. А пиковые цены в августе были уже в 10-15 раз больше.

Германия стремится максимально снизить энергетическую зависимость от России и одновременно запастись газом, чтобы избежать полномасштабного энергетического кризиса в стране. По планам Берлина, объем поддержки для домохозяйств и промышленности с целью снижения расходов на энергию составит 200 миллиардов евро. По данным на 1 ноября, уровень заполненности подземных хранилищ газа в стране находится на отметке 98,52 процента.