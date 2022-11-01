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18:51, 1 ноября 2022Экономика

Германия резко сократила потребление газа

Немецкая промышленность сократила потребление газа почти на 20% в сентябре

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Промышленные предприятия Германии резко сократили потребление газа в сентябре почти на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне энергокризиса, указано в исследовании школы управления Hertie в Берлине.

В абсолютном выражении немецкая обрабатывающая промышленность сэкономила шесть тераватт-часов только за сентябрь, тогда как в течение всего 2021 года в Германии был сэкономлен лишь один тераватт-час. При этом вероятно дальнейшее снижение потребления газа в промышленности в связи с сохранением высоких цен на газ, заявили исследователи.

Для того чтобы справиться с возросшими затратами, компании повышали цены на свою продукцию, переключались на альтернативные виды топлива или заменяли энергоемкие компоненты импортными.

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Что касается немецких домохозяйств, половина из которых отапливается газом, то они стали сберегать 36 процентов газа в годовом исчислении в сентябре. При этом в марте показатель был на уровне 10 процентов. Однако дальнейшая экономия будет зависеть от того, согласятся ли граждане не увеличивать температуру обогрева своих помещений в условиях похолоданий.

С октября 2021 года по середину 2022 года средняя цена на газ на голландском хабе TTF увеличилась по сравнению с допандемийным уровнем в 5-7 раз, следует из данных Reuters. А пиковые цены в августе были уже в 10-15 раз больше.

Германия стремится максимально снизить энергетическую зависимость от России и одновременно запастись газом, чтобы избежать полномасштабного энергетического кризиса в стране. По планам Берлина, объем поддержки для домохозяйств и промышленности с целью снижения расходов на энергию составит 200 миллиардов евро. По данным на 1 ноября, уровень заполненности подземных хранилищ газа в стране находится на отметке 98,52 процента.

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Данил Дмитриев
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