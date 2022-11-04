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07:30, 4 ноября 2022Экономика

Шанс Европы пройти зиму без серьезных последствий для населения оценили

Аналитик Маслов допустил, что Европа сможет перенести зиму без серьезных последствий

Фото: Ilya Orehov / Unsplash

Аномально теплая осень, рекордная заполненность подземных хранилищ газа могут помочь Европе практически безболезненно пройти непростой зимний период. Тем не менее, некоторые сложности могут возникнуть в вопросе промышленного производства. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Аналитик напомнил, что подземные хранилища газа в странах Европы на данный момент заполнены практически до максимума. Государства снижают темпы закачки, но они все равно остаются в несколько раз выше прошлогодних.

«В Германии хранилища уже близки к стопроцентной заполненности. А во многих европейских странах процент заполненности составляет порядка 92-98 процентов, поэтому снижение темпов закачки газа вполне оправдано. Аномально теплая осень в Европе, конечно, поможет сэкономить на энергоресурсах, однако производство в ЕС все же окажется под давлением, что может сказаться на экономическом росте региона. В целом же, страны ЕС имеют хороший шанс пройти эту зиму без серьезных последствий для населения», — уверен Маслов.

Ранее стало известно, что добыча «Газпрома» в первые 10 месяцев 2022 года упала на 18,6 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщила компания в своем Telegram-канале. Речь идет об объемах в 344 миллиарда кубометров газа.

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Наталия Белова
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