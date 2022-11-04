Шанс Европы пройти зиму без серьезных последствий для населения оценили

Аналитик Маслов допустил, что Европа сможет перенести зиму без серьезных последствий

Аномально теплая осень, рекордная заполненность подземных хранилищ газа могут помочь Европе практически безболезненно пройти непростой зимний период. Тем не менее, некоторые сложности могут возникнуть в вопросе промышленного производства. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Аналитик напомнил, что подземные хранилища газа в странах Европы на данный момент заполнены практически до максимума. Государства снижают темпы закачки, но они все равно остаются в несколько раз выше прошлогодних.

«В Германии хранилища уже близки к стопроцентной заполненности. А во многих европейских странах процент заполненности составляет порядка 92-98 процентов, поэтому снижение темпов закачки газа вполне оправдано. Аномально теплая осень в Европе, конечно, поможет сэкономить на энергоресурсах, однако производство в ЕС все же окажется под давлением, что может сказаться на экономическом росте региона. В целом же, страны ЕС имеют хороший шанс пройти эту зиму без серьезных последствий для населения», — уверен Маслов.

Ранее стало известно, что добыча «Газпрома» в первые 10 месяцев 2022 года упала на 18,6 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщила компания в своем Telegram-канале. Речь идет об объемах в 344 миллиарда кубометров газа.