Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:57, 3 ноября 2022Экономика

США стали вторым по величине поставщиком газа в Европу

Еврокомиссия: США стали вторым по величине поставщиком газа в Европу
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: PxHere

США оказались вторым по величине поставщиком газа в Евросоюз, предоставляя его в сжиженном виде. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, его цитирует РИА Новости.

На первом месте осталась Норвегия. «Мы смогли полностью изменить структуру поставщиков. Норвегия теперь крупнейший поставщик природного газа в Евросоюз, за которой следуют США с СПГ», — заявил Домбровскис.

Котировки TTF1! от TradingView

В настоящее время американский газ составляет 40 процентов импорта СПГ странами Европы, а в апреле-сентябре 2023 года поставки вырастут на 9 миллиардов кубометров по сравнению с аналогичным периодом этого года.

Однако потери ЕС от прекращения импорта российского топлива в случае остановки поставок через оставшийся украинский маршрут могут составить 20 миллиардов кубометров. Мощностей США не хватит, чтобы покрыть потребности региона, хотя американские производители уже поставляют около 60 процентов СПГ именно в Европу.

Между тем, глава «Новатэка» Леонид Михельсон ранее признал, что Европе удалось почти полностью заменить российский газ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Пушилин рассказал о новом обмене военнопленными с Украиной
Трихолог раскрыл причину вызванного любимой прической модели облысения
Раненый Рэмбо захотел уехать с Украины домой после российских артобстрелов
Стало известно о состоянии сбитого российским депутатом мальчика
В Херсоне заявили о возможном отходе российских войск на левый берег Днепра
Алкоголизм связали с повышенным риском суицида
Россиянин арендовал дом в Турции и обнаружил скрытые камеры в спальне и туалете
В России оценили рост цен на ввезенный по параллельному импорту алкоголь
Коллега рассказала о выбросившем в море ручных дельфинов россиянине
США стали вторым по величине поставщиком газа в Европу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.