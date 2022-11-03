Еврокомиссия: США стали вторым по величине поставщиком газа в Европу

США оказались вторым по величине поставщиком газа в Евросоюз, предоставляя его в сжиженном виде. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, его цитирует РИА Новости.

На первом месте осталась Норвегия. «Мы смогли полностью изменить структуру поставщиков. Норвегия теперь крупнейший поставщик природного газа в Евросоюз, за которой следуют США с СПГ», — заявил Домбровскис.

В настоящее время американский газ составляет 40 процентов импорта СПГ странами Европы, а в апреле-сентябре 2023 года поставки вырастут на 9 миллиардов кубометров по сравнению с аналогичным периодом этого года.

Однако потери ЕС от прекращения импорта российского топлива в случае остановки поставок через оставшийся украинский маршрут могут составить 20 миллиардов кубометров. Мощностей США не хватит, чтобы покрыть потребности региона, хотя американские производители уже поставляют около 60 процентов СПГ именно в Европу.

Между тем, глава «Новатэка» Леонид Михельсон ранее признал, что Европе удалось почти полностью заменить российский газ.