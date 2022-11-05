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19:11, 5 ноября 2022Интернет и СМИ

Американцев возмутили слова Байдена о защите США с помощью дробовика

Читателей NYP возмутили слова президента Байдена о защите США с помощью дробовика

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Читателей издания New York Post (NYP) возмутили слова президента США Джо Байдена о том, что он готов применить дробовик для защиты американской экономики от рецессии. Своими возмущениями они поделились в Twitter NYP.

Читатель с никнеймом @francisco1983rt считает, что Байден — это катастрофа, а @Njd9500 попросил президента замолчать. @Guggiana1981 назвал главу государства «сумасшедшим».

«Дробовик? Разве ты не имеешь в виду мушкет?» — задался вопросом @JustOneStrawman, напоминая об отцах-основателях США. В свою очередь, @Ct_Walsh88 написал: «Если бы он был умен, что, очевидно, не так. Или даже если бы его советники были умны, то они бы просто посадили его обратно в подвал до окончания выборов».

Ранее читателей издания The Hill испугала фотография Байдена, на которой была видна рука президента США: на тыльной стороне его ладони можно разглядеть небольшое повреждение, напоминающее след от капельницы. Former Warlock Guardian убежден, что глава государства проходил лечение. «Бро, посмотри на его руку. Этот чувак был на капельнице», — написал он.

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Кристина Есикова
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