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12:42, 5 ноября 2022Россия

Спасший людей мужчина раскрыл подробности пожара в кафе в Костроме

Спасший людей в пожаре в Костроме Андрей Кузьмин рассказал подробности происшествия

Андрей Кузьмин, который спас жизни нескольких людей в пожаре в кафе в Костроме, раскрыл подробности происшествия. Его слова передает Telegram-канал Baza.

По словам мужчины, когда в кафе началась драка, произошел хлопок и сразу же началось задымление. «Был хлопок, пошло задымление, началась паника, пошел дым. Единственное, что я сказал — успокойтесь. Сказал и пошел вышибать дверь. Я ее как-то на автомате вышиб и народ пошел», — рассказал он.

Кузьмин добавил, что в заведении было много посетителей, так как это популярное место в городе. Он предположил, что гостей было около 300 человек, так как все места у барной стойки, а также столики и танцпол были заняты людьми.

«[После начала пожара] я не думал ни о чем. Думал — как мне вообще отсюда выйти, вот о чем я думал. Я ее [дверь] вынес и, блин, толпа пошла в эту дверь. Я думаю, что если бы я не вынес ее, там было бы все печально», — уточнил мужчина. По его словам, после того, как часть людей вышла на улицу, из здания начали вырываться клубы дыма. «Люди выбегали, просто выли, стонали. Короче, страшное дело», — заключил Кузьмин.

Крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. В пожаре погибли не меньше 15 человек.

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Виктория Кондратьева
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