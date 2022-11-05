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16:44, 5 ноября 2022Россия

Церковь попала под обстрел ВСУ в Запорожской области

Член совета администрации Запорожья Рогов заявил, что ВСУ обстреляли церковь в регионе
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Здание церкви попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ намеренно нанесли удар по гражданской инфраструктуре.

«Обстрелы мирного населения со стороны преступного киевского режима продолжаются. Боевики ВСУ обстреляли села Любимовка и Высокое Михайловского района Запорожской области. В селе Любимовка снаряд попал в церковь», — заявил он.

Солдат ВСУ он назвал нацистскими чертями и отметил, что ремонтные бригады уже начали восстанавливать храм после повреждения.

Ранее сообщалось, что российские военные отбили атаку на ЗАЭС.

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Валерий Розенберг
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