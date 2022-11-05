Предприниматель из Курской области назвала плюсы ярмарки на ВДНХ

Марина Погибелева отметила важность фестиваля «День народного единства»

Предприниматель из Курской области Марина Погибелева во время фестиваля «День народного единства» отметила важность ярмарки на ВДНХ, где представлена продукция производств из регионов России. Компания Погибелевой развивает бренд по продаже натурального меда, продуктов пчеловодства, медовых напитков, медово-ягодных десертов.

«Нам очень нравится выставка. Для нас, малых хозяйств, она очень важна, даже необходима. Часть выручки мы направим на развитие хозяйства. Конечно, нам очень хотелось бы, чтобы такие мероприятия продолжались не три дня, а больше», — отметила она.

Предприниматель отметила, что покупатели радуются, когда видят продукцию напрямую от производителя. И что ее представляют сами предприниматели, а не посредники.

«У нас все свое, натуральное. Это очень важно. Кроме того, малый бизнес может сам рассказать все о своей продукции: ни один посредник так не сделает. Мы и уступить в цене можем, что регулярно делаем. Один дедушка даже расплакался от радости, когда ему 250 рублей уступили. Очень добрая, теплая атмосфера царит, что крайне важно», — сказала Погибелева.

На ВДНХ до 6 ноября проходит патриотический фестиваль «День народного единства». В программе — знакомство с продукцией и угощениями российских регионов. Часть выручки предприниматели направят на помощь жителям Донбасса и других новых территорий.