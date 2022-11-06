Путин проведет совещание с Совбезом на следующей неделе

Песков рассказал, что на следующей неделе Путин проведет совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совета безопасности и поздравит Федеральное медико-биологическое агентство с 75-летием. Об этом рассказал пресс-секретарь политика Дмитрий Песков, цитату приводит ТАСС.

Предыдущее совещание с участием Путина состоялось 2 ноября.

Тогда президент заявил, что Москва готова бесплатно отправить беднейшим странам зерно, которое полагается им в рамках зерновой сделки, даже если Россия выйдет из соглашения. Оно действует до 8 ноября, российская сторона пока не подтвердила, что будет продлевать сделку.

До этого Россия уже говорила, что приостанавливает участие в соглашении. Это произошло 29 октября, после того как в Севастополе беспилотники атаковали корабли Черноморского флота. Минобороны обвинило в нападении Вооруженные силы Украины (ВСУ). Спустя несколько дней, 2 ноября, Москва вернулась в сделку.